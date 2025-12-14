El obispo de Lleida abre la Navidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida se llenó ayer para acoger el tradicional pregón de Navidad, organizado anualmente por la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. Para dar inicio a las fiestas en la ciudad, el pregón de este año fue pronunciado por Daniel Palau, obispo de Lleida, coincidiendo con su primer año en el cargo. Tras unas palabras del alcalde, Fèlix Larrosa, el obispo animó a los asistentes a vivir la Navidad con alegría y aprovechó para recordar que unas felices fiestas “no están al alcance de todos”, subrayando la importancia de “ser conscientes de las dificultades que nos rodean”. La ceremonia concluyó con la tradicional cantada de villancicos por parte de los niños y niñas del Orfeó Lleidatà.