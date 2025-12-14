Ferias y mercados de Navidad por todas las comarcas

A falta de menos de dos semanas por Navidad, son muchos los municipios que estos días celebran ferias y mercados de artesanía con productos para regalar, de decoración o de alimentos de proximidad. Ayer fue el turno de Guissona con su Fira de Nadal que llenó la plaza Major con 13 paradas y con el Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme ne la plaza Bisbe Benlloch con 7 paradas. Además, se organizaron actividades como un espectáculo familiar con la llegada del Tió a cargo de Nas de Cors y un escape room temático. Por la tarde, los visitantes merendaron pan con aceite y chocolate.

En Tàrrega, continuó la 26 edición de la Fira d’Artistes y el Mercat de Nadal, que llenó el centro comercial de visitantes. Entre las actividades ayer hubo talleres de velas y de pequeñas coronas de Navidad, degustación de cócteles sin alcohol, de dulces navideños y de vermuts así como conciertos con Inversen Band y Carlitos Miñarro. El certamen seguirá hoy.

Por su parte, el Mercat de Santa Llúcia de Mollerussa reunió ayer 44 paradas en el centro de la ciudad, un récord de participación. El certamen, organizado por la delegación de la Cámara de Comercio en Mollerussa y Mollerussa Comercial, ofreció talleres y actividades gratuitas, así como una amplia variedad de productos: decoración y árboles de Navidad, artesanía, lotes navideños, alimentación, detalles personalizados, pesebres y paradas solidarias, además de catas de vinos y quesos. La capital del Pla ha previsto una treintena de actividades hasta el 4 de enero.