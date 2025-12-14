GASTRONOMÍA
Lleida prensa 6 de los 10 mejores aceites
Media docena de los leridanos se sitúan entre los de mejor calidad del país. Les Borges acoge la gala de los II Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge, organizada por Agricultura
Seis aceites de Lleida se han situado esta campaña entre los diez mejores de Catalunya, según revela la selección realizada por el Panel de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva, que se dio a conocer en la gala de los Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, celebrada en Les Borges.
Los seis aceites leridanos de mayor calidad han sido Elixir Despinyolada Bio y Elixir Bio, de Cuadrat Valley; Janiroc Koroneiki, Janiroc Lecciana y Janiroc Arbequina, de Pons Tradició, y Oli de Marges-Masia Can Calopa, de la entidad social L’Olivera.
Completan la lista de los diez mejores aceites el país Salar d’Arbúcies, de Molí Salar d’Arbúcies; Coll de l’Alba Morruda, de Xavier Guilera Ximenis, de El Perelló; Arbor Sacris, de Miliunverd, de La Sènia, y Identitat Olive Oil Empeltre, de Identitat Olive Oil, de Horta de Sant Joan.
Del tortal de 186 aceites (53 más que el año pasado) que concurrían a los galardones de las 14 categorías, la Generalitat ha reconocido un total de 72 porductos.
El Panel de Cata Oficial incluye catadores de Italia, Grecia y Andalucía, representantes de la conselleria de Agricultura, del Barcelona Centro de Diseño, del Clúster del Packaging, de la Fundación Alícia y del sector de la restauración.
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, definió el aceite de oliva virgen como “uno de los grandes tesoros gastronómicos del país”.
“Catalunya produce aceites de prestigio internacional, que son paisaje y territorio, pero también innovación, talento y esfuerzo de cientos de productores”, añadió.