El Consorci per a la Normalització Lingüística ofrecerá 42.000 plazas de cursos de catalán el primer trimestre del 2026

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) pondrá a disposición de la ciudadanía un total de 42.000 plazas para aprender catalán durante el primer trimestre de 2026, consolidando así el segundo trimestre consecutivo que se superan las 40 mil plazas. Esta oferta representa un incremento del 25% con respecto al mismo periodo de 2024, con 8.500 plazas adicionales. Hay que recordar que el Govern aprobó un plan de choque en marzo de 2025 para responder a las reiteradas demandas ciudadanas sobre la insuficiente oferta formativa. Este plan ha permitido ampliar los equipos docentes y reforzar los recursos destinados a la enseñanza del catalán, abarcando todos los niveles desde la Inicial (A1) hasta el Suficiencia 3 (C1).

La ampliación de plazas consolida la tendencia iniciada a la inscripción de septiembre, cuando el CPNL superó por primera vez las 40.000 plazas. En esta nueva convocatoria, el crecimiento es especialmente destacado en los niveles iniciales, los más solicitados: el nivel Inicial (A1) aumenta un 51%, el Básico (A2) crece un 24% y el Elemental (B1) lo hace un 32%. Este refuerzo permite facilitar el acceso al aprendizaje del catalán a las personas que se incorporan por primera vez o que reanudan la formación lingüística.

Los cursos empezarán a partir del 8 de enero. El periodo de inscripción estará abierto del 16 al 19 de diciembre y se dividirá en dos turnos: un turno preferente, dirigido a las personas que hayan hecho un curso en el CPNL durante los últimos doce meses, y un turno general, abierto a todo el mundo. Los cursos de Inicial (A1) y Básico 1 (A2) tendrán inscripción del 17 al 19 de diciembre, mientras que los cursos de Básico 2 (A2) hasta Suficiencia 3 (C1) se podrán formalizar los días 18 y 19 de diciembre.

Con respecto al nivel superior C2, el CPNL ofrecerá cursos propios en línea y de duración semestral, con el objetivo de potenciar la flexibilidad de los estudiantes. La inscripción se hará el 4 de febrero para el turno preferente y el 5 de febrero para el turno general.

Paralelamente, el Departamento de Política Lingüística impulsa una ampliación de la oferta coordinada con el CPNL a través de entidades, asociaciones, agentes sociales y ayuntamientos no consorciados. Una nueva línea de subvenciones, que ha recibido más de 400 solicitudes, permitirá crear unas 10.000 plazas nuevas, reforzar la presencia territorial y diversificar el calendario de inscripciones. Además, se amplía la colaboración con entidades de acogida y con sindicatos y colegios profesionales, especialmente para el nivel C2, con la previsión de iniciar nuevos cursos durante el primer semestre de 2026.