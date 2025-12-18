Los Reyes regresan a Sant Joan

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los tres Reyes Magos 'regresaron' ayer a la iglesia de Sant Joan de Lleida en forma de conjunto escultórico dedicado a la Adoración, después de que el templo pasara siglos sin lucir esta representación que había sido objeto de una gran devoción y culto. Con motivo de la conmemoración del 130 aniversario de la consagración de Sant Joan, la Associació Reis Mags 'Los Reixos de Lleida' ha impulsado la creación de una nueva instalación con el objetivo de que acabe ocupando el tímpano semicircular de la puerta lateral de la iglesia (la que queda en la plaza de la Sal), ahora tapado con ladrillos grises.

A partir de un diseño actual del escultor Julià Morancho inspirado en un esbozo de Celestí Campmany que fecha del siglo XIX (ver desglose), un equipo de alumnos y profesores de Ilerna trasladó la escena de la Adoración a tecnología 3D. A su vez, el conjunto escultórico se transformó en una realidad de la mano de la empresa leridana Ingroup. “Hoy no solo presentamos una pieza artística, sino que construimos puentes entre cultura, historia y patrimonio, y tecnología e innovación”, aseguró Joan Folguera, de Ingroup.

Está previsto que el relieve se instale en el tímpano, pero debido a que la iglesia está catalogada como Bien Cultural de Interés Local, “su fachada necesita una protección especial y se requieren ciertos permisos”, explicó Òscar Caberol, presidente de la Associació Reis Mags, y afirmó que la entidad está “volcando esfuerzos” para conseguirlo. Por su parte, el obispo de Lleida, Daniel Palau, mostró su satisfacción con el proyecto. “Esta será mi primera Navidad en Lleida y me gusta que esta iniciativa, fruto de un trabajo en comunidad, se haya podido materializar”, admitió. En la misma línea, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, subrayó la participación activa de la sociedad civil en el impulso del patrimonio.

A lo largo de su historia, en la iglesia de Sant Joan (cuyos orígenes se remontan en el siglo XII) la Adoración de los tres Reyes Magos tuvo una gran devoción y culto, según recopila el libro Reixos. La tradició dels Reis Mags a Lleida (Pagès Editors). Antes de ser demolida en el siglo XIX, el templo ya lucía en una de sus portaladas un grupo escultórico que representaba la Epifanía. Cada 5 de enero, las figuras de piedra que representaban a los Reyes eran vestidas con túnicas vistosas y se les colocaban unas coronas de latón, explicó ayer el historiador Felip Gallart. Todos los niños y niñas de Lleida se reunían delante de aquella imagen con el afán de ver a los Reyes engalanados y darles las gracias anticipadas por los regalos que recibirían.

Tras la demolición de la antigua iglesia de Sant Joan en 1868 con el objetivo de agrandar la plaza, no quedó ni rastro del templo. A la hora de reconstruirla siguiendo los planes de Julio de Saracíbar, el arquitecto Celestí Campmany proyectó en el tímpano de la puerta lateral otro relieve dedicado a la Adoración. No obstante, en el interior del nuevo templo –construido entre 1885 y 1900– se continuaron celebrando los oficios religiosos de la Epifanía. Más adelante, en 1930, el templo se incendió y en julio de 1936 sufrió otro fuego. En 1944, un organismo creado por la dictadura de Franco se ocupó de rehabilitarlo.