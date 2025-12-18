‘Posa’t la gorra’ vuelve en marzo a la Seu Vella

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La campaña Posa’t la gorra de Afanoc Lleida celebrará su acto central el próximo 15 de marzo en la Seu Vella, en una edición que conmemora 25 años de la iniciativa solidaria, dedicada a acompañar a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. La presentación de la campaña de 2026 tuvo lugar ayer en la sede de la asociación y contó con la presencia del presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, y el presidente de Afanoc, Miguel Javaloy, entre otros representantes. Esta edición llega con novedades, como una gorra de diseño renovado, firmada por el ilustrador Joan Turu, y una imagen de marca actualizada. Durante la presentación, Talarn destacó el papel de las instituciones en la lucha contra el cáncer infantil, mientras que Javaloy subrayó que “la recaudación anual permite mantener la gratuidad de los servicios de Afanoc”.