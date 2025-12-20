El Obert de Nadal arranca con música y pesebres

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Obert de Nadal del Centre Històric de Lleida inauguró ayer por la tarde su segunda edición con una visita a la exposición Diorames i Pessebres de la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes y una cantata de villancicos a cargo de la coral comunitaria del Orfeó Lleidatà en la capilla del Peu del Romeu. También tuvo lugar una representación itinerante, un tardeo navideño de la mano de la bodega El Barri, exposiciones y talleres, entre otros. Durante el acto de inauguración, el concejal de Participación, Roberto Pino, explicó que el certamen tiene como objetivo “visibilizar a las entidades del barrio y poner en valor todo el trabajo comunitario que se hace para mejorar la cohesión, la convivencia y dar voz” a los vecinos del Centre Històric. La programación continúa hoy a las 10.00 en la Seu Vella, con la 4ª Caminata per la Convivència de Integra Lleida.