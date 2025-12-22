Siete días de actividades para niños en el Parc de Nadal y el Dindifest en Tàrrega

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega organiza dos salones de ocio para niños y adolescentes durante las vacaciones navideñas. Por un lado, el Pavelló del Club Natació Tàrrega acogerá la edición número 39 del Parc de Nadal, con actividades para niños de 0 hasta 9 años, mientras que el Pavelló Municipal d’Esports será la sede del segundo Dindifest para adolescentes a partir de diez años. Ambos abrirán los días 27, 28, 29 y 30 de este mes de diciembre y del 2 al 4 de enero, de 16.00 a 20.00 horas. La concejala de Cultura, Laura Tejero, explicó que “ofrecemos una programación más específica según la edad, mejorando así la experiencia de los asistentes” y añadió que “con el aumento de superficies ganamos espacio y comodidad, hecho que las familias valoran muy positivamente”.

El cartel ganador del Parc de Nadal es obra del alumno Guerau Frutos Montero, de la escuela Àngel Guimerà, y el del Dindifest, de Ariana Casteràs Trullàs, estudiante del colegio Vedruna.

El precio de la entrada de un día para cada salón es de 5 euros y gratuita para los adultos acompañantes, pero en el caso de que quieran participar en actividades del Dindifest sí deberan pagar entrada. También existe un abono de tres días por 12 euros.