“El 77 gusta mucho”, aseguran en Badalona, que reparte 2 millones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La administración número 35 de Badalona, El Petit Dimoniet, vendió 10 series del cuarto premio del sorteo, el 78.477, dotado a la 200.000 euros a la serie. Su propietaria, Lorena Espinosa, visiblemente emocionada, explicó que el número ganador fue de los primeros que se vendieron en verano porque “el 77 gusta mucho” y que se distribuyó íntegramente por ventanilla. “Debió de venderse en julio y seguro que ha tocado a mucha gente del barrio”, señaló.