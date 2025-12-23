El ‘calvo de la suerte’ de Sant Boi ‘atrae’ 7,7 millones de euros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El vínculo entre la calvicie y la buena suerte es lo que venden desde hace 2 años en la administración número 5 de Sant Boi de Llobregat –el municipio catalán más favorecido ayer–, y ayer dieron en el clavo por partida doble en el sorteo de Navidad. Situada en el barrio de Marianao, vendieron 15 series del tercer premio, el 90.693, y una serie del cuarto, el 25.508. En total, el tercer premio –que dejó 7,5 millones de euros– se vendió una parte por ventanilla y otra en el bar 28, que se encuentra muy cerca de la administración. Por otro lado, el cuarto premio –que dejó otros 200.000– se vendió íntegramente por ventanilla. La fortuna de esta oficina gira desde hace 2 años en torno a Raúl, conocido como “el calvo de la suerte”, a quien muchos clientes pasan los décimos por la cabeza y que incluso organiza una fiesta dirigida solo a calvos, donde este año han sorteado 30 décimos.

Kevin y Susa, dos vecinos del barrio de origen asiático, regentan el bar 28 de Sant Boi. Susa admitió que se quedó un décimo y que “usaré el dinero para ir a China a ver a la familia, sin ese dinero no podría haberlo hecho”, explicó, contenta por ella y por los fieles parroquianos del bar. La mayoría de décimos se compartieron entre amigos, como José Luis Navarro y Carlos Catalán, que se dividirán el premio con otros dos amigos más: “Hace años que lo compramos entre todos, y esta vez ha tocado, nos servirá para tapar agujeros”, explica José Luis.

Asimismo, el tercer premio es el que más dinero dejó en Catalunya, ya que también se vendió una serie en El Prat de Llobregat y otra en Sant Joan de les Abadesses, lo que se traduce en 500.000 euros en cada uno de estos lugares. En concreto, era la primera vez que la administración de Sant Joan de les Abadesses vendía en su historia uno de los números agraciados en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. También se vendieron series y décimos de este número en Cadaqués, Girona capital, Terrassa y Monistrol de Montserrat.

En cuanto al resto del Estado, el tercer premio benefició en puntos de Andalucía, Galicia, la Comunitat Valenciana, y las Illes Balears, entre otros.