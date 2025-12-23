Gripe en España: 5 errores al recuperarse

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

España ha experimentado un repunte significativo de gripe a principios de este 2025, uno de los más notables de los últimos años. Según los datos más recientes del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, la incidencia se ha duplicado en solo una semana, alcanzando los 164,6 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de que la mayoría reconoce los síntomas, una recuperación adecuada de la gripe es frecuentemente desatendida, lo que prolonga el malestar. En este contexto, Nara Seguros ha identificado cinco errores frecuentes que retrasan la vuelta a la normalidad.

Esta falta de una recuperación post-gripal consciente y efectiva puede acarrear consecuencias negativas, como una fatiga prolongada y un agotamiento persistente, un aumento del riesgo de recaída y malestar general o incluso la aparición de complicaciones respiratorias graves y persistentes. El cuerpo, incluso sin fiebre, mantiene un proceso inflamatorio interno y persistente que requiere atención. Nara Seguros subraya la importancia de seguir pautas específicas para evitar estos problemas y asegurar una recuperación completa.

Reincorporación prematura a la rutina

Uno de los fallos más comunes es volver demasiado pronto a las actividades diarias. Aunque la fiebre haya remitido, el organismo continúa inmerso en un proceso inflamatorio activo que exige reposo continuado. Forzar el ritmo puede derivar en un cansancio extremo, posibles recaídas y debilitamiento del sistema inmunitario, alargando el periodo de convalecencia.

Hidratación insuficiente durante la convalecencia

La fiebre y la congestión nasal son factores que incrementan la deshidratación corporal de manera significativa. Por ello, es crucial mantener una ingesta constante de líquidos, incluso sin sensación de sed. El agua, las infusiones, los caldos y las bebidas templadas son excelentes aliados para fluidificar mucosidades y proporcionar un alivio considerable a la garganta.

Retomar el ejercicio intenso de forma abrupta

Después de un periodo de reposo forzado, el cuerpo no se encuentra en condiciones óptimas para una actividad física intensa inmediata. Actividades como correr, hacer spinning o entrenamientos de alta intensidad pueden causar mareos, hipotensión o dolores musculares. El enfoque recomendado es una vuelta progresiva al ejercicio, comenzando con paseos suaves y estiramientos ligeros.

Descuidar la alimentación tras la enfermedad

Una vez superada la fase más aguda de la enfermedad, es común que se retome una dieta poco equilibrada y nutritiva, con comidas pesadas o deficientes en nutrientes. Una alimentación rica en frutas, verduras, proteínas magras y alimentos de fácil digestión es clave para la recuperación energética y el bienestar general.

Ignorar las señales de alarma del cuerpo

Es vital estar atento a cualquier señal de alarma. Si la tos empeora, la fiebre reaparece, surge dificultad para respirar o los síntomas persisten más de una semana sin mejora, es imprescindible buscar la opinión de un profesional sanitario. Estos indicadores podrían señalar la presencia de infecciones secundarias como bronquitis o sinusitis, que requieren tratamiento.

Desde Nara Seguros, insisten en la importancia de una recuperación consciente: “Escuchar el cuerpo es esencial. A menudo reducimos la gripe a algo pasajero, cuando en realidad requiere un proceso de recuperación consciente. Los buenos hábitos —descanso, hidratación y movimiento moderado— son la mejor herramienta para volver a la rutina sin arrastrar molestias”. Esta perspectiva subraya que una recuperación completa de la gripe no es solo la desaparición de los síntomas, sino la restauración plena de la vitalidad.