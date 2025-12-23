Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La incidencia de la gripe en Cataluña ha experimentado una notable bajada durante este diciembre de 2025, situándose actualmente en 327,48 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra representa un descenso significativo respecto al pico de 486 casos registrado el 15 de diciembre de 2025. A pesar de esta tendencia positiva, el Departamento de Salud, a través del secretario de Salud Pública, Esteve Fernández Muñoz, ha realizado una firme llamada a la prudencia y a mantener las medidas preventivas durante las próximas festividades navideñas, advirtiendo sobre posibles repuntes debido al aumento de las interacciones sociales.

Actualmente, la variante predominante es la gripe A, conocida por su alta capacidad de contagio, aunque su gravedad no es elevada en la mayoría de la población. Esta circunstancia, sumada al éxito de la campaña de vacunación, ha evitado una saturación de los servicios de urgencias hospitalarios. Solo se ha observado una mayor afluencia en colectivos especialmente vulnerables o con patologías crónicas, donde la enfermedad puede presentar complicaciones más serias.

Campaña de vacunación y accesibilidad

La campaña de vacunación contra la gripe continúa activa y ha registrado una respuesta ciudadana ejemplar. Hasta la fecha, se han administrado un total de 1.300.000 dosis, superando en 120.000 las cifras del año 2024, y alcanzando una cobertura del 67% de la población. El secretario Fernández Muñoz ha subrayado la mejora en la accesibilidad, indicando que “un 15% de las personas vacunadas han acudido sin cita previa, un 50% con cita y un 35% de manera oportunista”, facilitando así la inmunización.

Medidas de prevención esenciales

Más allá de la inmunización, el Departamento de Salud insiste en la importancia de extremar las medidas preventivas básicas. Estas incluyen el uso de la mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, la ventilación frecuente de espacios interiores y una rigurosa higiene de manos. Además, la resolución que establece la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, servicios de salud, residencias de mayores y centros para personas con discapacidad se prorrogará por 15 días adicionales a partir del 24 de diciembre de 2025, reforzando la protección de los colectivos más frágiles.

Descenso de la actividad asistencial

Pilar Otermin, subdirectora del Servicio Catalán de la Salud, ha corroborado la reducción generalizada de la actividad clínica en todo el sistema. Las urgencias totales han experimentado un descenso del 9% en los últimos siete días, con una tasa diaria de 2,4 por cada 100.000 habitantes, inferior a la media de los últimos 30 días (2,5). En cuanto a los hospitales, las urgencias han disminuido un 6,7% la última semana, con una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes, también por debajo de la media mensual (1,4).

Los Centros de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) han registrado una caída del 19% en las atenciones urgentes, con una tasa de 0,6 por cada 100.000 habitantes, contrastando con el incremento del 21,8% acumulado en los 30 días previos. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha visto su actividad reducida un 3,5% la última semana, mientras que las llamadas al 061 han bajado a 8.000 diarias, 2.000 menos que la semana anterior.

Esta estabilidad en la movilización de recursos sugiere que el incremento previo de llamadas correspondía a patologías de baja complejidad. Además, la duración de las estancias hospitalarias inferiores a 24 horas ha disminuido un 6,2% respecto a la semana anterior, situándose en el 2,8%, y no se ha observado un aumento en la mortalidad en urgencias.

Otros virus respiratorios y COVID-19

En cuanto a la COVID-19, su incidencia se mantiene en niveles muy bajos, con solo 3,8 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que representa una reducción de tres veces respecto al año 2024. Asimismo, se ha constatado una presencia mínima de otros virus respiratorios circulando en la población, contribuyendo a la mejora general de la situación epidemiológica.

Responsabilidad ciudadana durante las fiestas

A pesar de la favorable disminución de los casos de gripe, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia constante ante el incremento de la movilidad y las interacciones sociales previstas para las fiestas de Navidad. Pilar Otermin ha subrayado que “es importante el número de personas que se pueden contagiar, pero es más importante quién se contagia”, haciendo énfasis en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente para los colectivos más vulnerables de la población.

Esteve Fernández ha cerrado la comparecencia con un mensaje claro: “Todo ello son buenas noticias, pero entramos en dos semanas complicadas. Disfrutemos las fiestas con responsabilidad: vacunarse es amar”, apelando a la conciencia colectiva.