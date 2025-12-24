La protectora Lydia Argilés reparte 25.000 euros de la Lotería de Navidad: “Si los compradores rechazan el premio, los beneficios irán para el refugio”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“¡Para nosotros es un respiro!”, exclama Lydia Argilés, responsable de la protectora de animales leridana que lleva su nombre, después de que el número del que vendió participaciones, el 27.625, fuera agraciado con la pedrea y repartiera 25.000 €. “Hace años que jugamos a este mismo número”, explica y añade: “Si sus compradores rechazan cobrar el premio, los beneficios irán para el refugio, que nos vendría muy bien, pero eso ya depende de cada uno”.

Los leridanos recuperan el 20% de su inversión

Las administraciones de las comarcas leridanas se llenaron ayer de afortunados en busca de cobrar sus premios, pedreas y terminaciones para recuperar la inversión en el Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado el lunes. Los leridanos pueden llegar a recobrar entre 12 y 13 millones de euros aproximadamente, es decir, alrededor de un 20% de las ventas del sorteo, según el delegado en Lleida de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Colell. “Como no han caído premios especialmente grandes, la recuperación será menor que en otros años”, señala. En 2023, por ejemplo, fue de 19 millones.

A nivel estatal, el organismo ya pagó el mismo lunes 70.248.260 euros en premios a los ganadores que los reclamaron. Del total, 2.070.700 euros corresponden a los premios mayores (aquellos superiores a 2.000 euros que abonan las entidades financieras), y 68.177.560 euros correspondientes a premios menores (de importe inferior a 2.000 euros, que se abonan en los puntos de venta).