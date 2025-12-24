Proyecto pionero en los hospitales Arnau y Santa Maria de Lleida para mejorar la accesibilidad sensorial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los hospitales de Lleida impulsan un proyecto pionero sobre experiencia del paciente y accesibilidad sensorial. El proyecto Estudi de l’accesibilitat en pacients amb discapacitat sensorial atesos a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i a l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida se ha llevado a cabo gracias la Beca de Investigación 2024 de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y la Fundación Española de Calidad, y se ha consolidado como una iniciativa innovadora para avanzar hacia una atención más inclusiva, humana y sostenible en los centros sanitarios.

La investigación, coordinada desde la Unitat de Qualitat i Seguretat del Paciente, tiene como objetivo analizar las barreras de comunicación y accesibilidad que afectan a las personas atendidas con discapacidad auditiva y visual durante su estancia hospitalaria y proponer estrategias concretas para mejorar la experiencia y la seguridad. El trabajo se ha desarrollado con técnicas cualitativas de carácter participativo con pacientes, familiares y profesionales con discapacidad sensorial. El proyecto ha sido coordinado por María José Ruiz Montilla, con la colaboración de entidades y asociaciones de personas con discapacidad sensorial de Lleida, además del apoyo de profesionales de diferentes disciplinas. En el caso de los pacientes, por ejemplo, se les ha acompañado para conocer el tiempo real su experiencia. Los resultados del trabajo han permitido disponer de un cuestionario validado para evaluar la experiencia de estos pacientes. Así, permitirá generar acciones de mejora que se incorporarán en los planes de calidad y seguridad de los hospitales, mejorando la accesibilidad y la seguridad de las personas en la atención en los dos centros sanitarios.

“Este proyecto no solo identifica dificultades, sino que propone soluciones para garantizar una atención segura y accesible para todos. Es un paso adelante hacia unos hospitales más humanos e inclusivos”, explica Ruiz Montilla, también enfermera de Qualitat i Seguretat del Pacient.