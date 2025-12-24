Se electrocuta robando cable en Els Mangraners

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 41 años fue evacuado ayer al hospital Vall d'Hebron tras electrocutarse mientras robaba cable de cobre en un transformador de Els Mangraners. El incidente tuvo lugar sobre las 16.04 horas en la calle Costa dels Mangraners. Los Bomberos recibieron el aviso por parte del SEM para que abrieran la puerta de un transformador en la vía pública. Los sanitarios atendieron en el lugar al herido, que fue evacuado en estado grave en un primer momento al hospital Arnau de Vilanova. A causa de las heridas, fue trasladado horas después al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, según confirmaron fuentes policiales.