Presentando Lleida al mundo

Foto de familia de algunos de los embajadores –nuevos y veteranos– de la ciudad de Lleida, durante el acto celebrado ayer en el edificio del Casino. - AMADO FORROLLA

De Lleida al món es el nuevo programa de promoción de la ciudad que presentó ayer Turisme de Lleida, en el marco de la 18ª recepción de los embajadores y embajadoras de la capital. Actualmente, son 630 los leridanos que viven en el extranjero y a los que la Paeria reconoce con este ‘título’, con el objetivo de promocionar los valores de la ciudad por todo el mundo. El acto se celebró en el emblemático edificio del Casino y dio la bienvenida a once nuevas incorporaciones.

Entre ellos, se encuentra Guillem Atienza, quien vive en Londres desde hace seis años y trabaja en el sector cinematográfico, concretamente, en el departamento de atrezzo para películas y series de televisión. “Lo creas o no, somos unos cuantos los leridanos que trabajamos en este sector en Londres y siempre intentamos colar algún easter egg (una referencia escondida, en inglés) de Lleida en las decoraciones de las escenas”, confesó el joven, “como la flor de lis, que es emblema de nuestra ciudad”. Atienza, quien se estrena este año como embajador, aseguró que “creo que es genial esparcir y promocionar nuestro territorio alrededor del mundo”.

Por su parte, Ares Gratal se formó como música en el Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida y ya hace 17 años que vive en el extranjero, ahora en Berlín. “Me satisface que me hayan nombrado embajadora, especialmente, porque llevo tiempo impartiendo clases de catalán a alumnos alemanes con mi acento leridano”, explica, entre risas.

Estos nuevos representantes se encontraron con embajadores ya veteranos, como Ares Navarro, quien ostenta la distinción desde hace 12 años. Navarro vive ahora en Hong Kong y es responsable de exposiciones itinerantes en el museo M+, un equipamiento que exhibe arte contemporáneo. “Lo más interesante de la iniciativa es poder conocer a leridanos que viven en otros países, y es que ilusiona encontrarse gente de Lleida cuando estás en el extranjero”, afirmó.

Paralelamente, la directora de Lleida Turisme, Mònica Terrado, presentó la campaña que, con una imagen renovada, quiere sumar a personas de todo el mundo que llegan a la ciudad, como los estudiantes de Erasmus que se matriculan a la UdL. El alcalde, Fàlix Larrosa, destacó que la capital del Segrià “es una ciudad de acogida que busca avanzar en equidad para ofrecer oportunidades, también a quienes más las necesitan”.