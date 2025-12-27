Entidades leridanas organizan un punto de recogida de material para las personas desalojadas del B9 de Badalona

Punto de recogida de material solidario con los desalojados del B9 de BadalonaACN / Alba Mor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ateneu Coopeatiu La Baula, Fruita amb Justícia Social y la Associació Ndiatiguia de Lleida han habilitado un punto de recogida de material solidario para las personas desalojadas el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de Badalona.

El punto se encuentra en el local de La Baula, ubicado en la calle Nord de Lleida, y las entidades hacen un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía. Entre el material que se pide se encuentra ropa de invierno, como calcetines, ropa interior, camisetas térmicas y gorras; productos de higiene personal, como toallitas y esponjas; y agua, y ruegan que no se lleve vestimenta de verano ni comida.

La previsión es que mañana domingo el punto también esté abierto - se habilitó este lunes - y posteriormente el material se lleve a Badalona.

En declaraciones a ACN, Maria Taribó, del Ateneu la Baula, ha explicado que este sábado "ha sido el día de más afluencia y mañana también esperamos que la gente se anime a traer cosas", a la vez que ha considerado que "el desalojo del B9 no es un hecho aislado ni excepcional".

Así pues, Taribó manifiesta que "no se puede mirar hacia otro lado" y que "los problemas se tienen que abordar colectivamente". "Sólo así se puede plantar cara a la división, a los discursos racistas y a las problemáticas del día a día", ha concluido.