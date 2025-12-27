Els Mangraners continua con el pesebre viviente pese a la lluvia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ni la lluvia ni el frío impidieron ayer disfrutar de la tradición navideña con la 55 edición del Pessebre Vivent en el recinco de la Associació Hangar-Mangraners. Tras una sesión inaugural el día de Navidad, el público pudo visitar ayer de nuevo la recreación del pueblo de Belén con 85 participantes, de entre 2 meses y 80 años, que dieron vida a 30 escenas en un proyecto que destaca por su gran implicación comunitaria. Como novedad, este año se ofrecieron dos sesiones sin ruido para familias con personas con autismo o hipersensibilidad sensorial, con un claro compromiso por la accesibilidad de las tradiciones y los actos culturales.

El proyecto renació en 2024 impulsado por Míriam y Àngel Moreno, hijos de una de las fundadoras del pesebre viviente, Encarna López. A nivel creativo, se trata de un pesebre dinámico, creando un Belén inmersivo, así como musical con cuatro escenas dirigidas por Ramon Molins, y también sostenible, gracias al uso de materiales reutilizados como miles de tetrabics recogidos en el barrio. En un espacio natural de 2.000 metros cuadrados, los visitantes pudieron disfrutar de la recreación de oficios tradicionales y de las escenas más populares como los soldados romanos y el caganer, de forma teatralizada y con cuatro números musicales. Además, este año se cambió el recorrido para hacer más atractiva la visita a aquellas personas que repitieron la experiencia. En la edición del año pasado, el evento superó los 5.000 visitantes.

El Pessebre Vivent de Lleida es el segundo más antiguo de Catalunya. Comenzó a hacerse por iniciativa de Encarna López, Francisco Céspedes, Francisco Martos y la parroquia de Els Mangraners en 1963. Al principio se representaba en casas particulares, cedidas por los vecinos y vecinas del barrio. Más tarde se llevó a cabo en la iglesia Nostra Senyora dels Àngels, en la plaza Joan XXIII, hasta que se trasladó junto al hangar. El año pasado se recuperó tras seis años de parón.