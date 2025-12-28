Larga espera por una prestación: Más de 2.300 leridanos, pendientes de una ayuda o servicio por dependencia

La lista de espera para acceder al reconocimiento de la discapacidad y a las ayudas de la ley de Dependencia sigue siendo elevada. Según una respuesta parlamentaria del departamento de Derechos Sociales, en la provincia de Lleida hay un total de 2.332 personas que aguardan a que se les elabore un Programa Individual de Atención (PIA), que fija la prestación o servicio al que tienen derecho en función del grado de dependencia que padecen. Una cifra que se ha reducido respecto a la de 2024, con 2.817 en espera y en 2023, con 3.102. Los datos publicados por la conselleria indican que el tiempo medio para poder contar con este trámite se sitúa en las comarcas leridanas en los 94 días.

En cuanto al reconocimiento del grado de discapacidad, el tiempo de espera puede variar mucho según la zona de residencia. En la misma respuesta, el departamento de Derechos Sociales señala que el Solsonès registra la tercera media más alta de espera, que se sitúa en los 622 días (casi 21 meses). En cambio, la Alta Ribagorça cuenta con un tiempo medio de espera de 114, el más bajo de Catalunya, seguido del Pallars Sobirà, con 170 días. En la Segarra hay que esperar de media 564 días para el reconocimiento de la discapacidad y en el Segrià, 478 días.

Entretanto, para la revisión del grado de discapacidad, el Sobirà es la comarca catalana con una mayor espera, de 884 días (más de dos años) mientras que en el Alt Urgell se registra la más baja, con 54 días de media. Como publicó SEGRE a principios de diciembre, Derechos Sociales apuntaba a que desde la pandemia la entrada de peticiones para el reconocimiento o revisión del grado de discapacidad se ha incrementado más del 30% y también admitía dificultades para cubrir vacantes en los equipos de valoración. Los leridanos que tienen reconocido algún tipo de discapacidad han aumentado un 7,6% en dos años, con 38.373 en 2024.