Vacaciones navideñas de juegos: Abren sus puertas Cucalòcum y Cucaesport

Publicado por Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

En plenas vacaciones navideñas y con una meterología que anima a resguardarse, Cucalòcum y Cucaesport abrieron ayer sus puertas en los pabellones 3, 4 y 5 de Fira de Lleida, con una ampliación de la superficie hasta un récord de 8.000 metros cuadrados y cerca de 50 actividades. Esta edición presenta novedades como la creación de un espacio para personas con Trastorno del Espectro Autista, otra zona de mini-juegos, con 25 propuestas, la presencia de la Associació de Donants de Sang del Segrià para incentivar las donaciones y el incremento de actividades para jóvenes de más de 12 años, disponibles en el pabellón 3 de la mano de LleidaJove.

En su inauguración, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirmó que “24 años después de su creación por parte de Fira de Lleida y de la sociedad civil leridana, Cucalòcum vuelve con mucha fuerza y con más propuestas y espacio”. La oferta lúdica incluye actividades de ocio, deportivas, solidarias, de conocimiento de las tradiciones, de fomento del espíritu cívico y de sensibilización sobre la alimentación saludable. Ambos parques abrirán hasta el 4 de enero (excepto el día 1 que cierran), de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. El acceso está situado en el Camí de Picos, a través del vestíbulo que conecta los pabellones 4 y 5.

Entretanto, Tàrrega abrió ayer las puertas de sus dos actividades navideñas el Parc de Nadal y el Dindifest, dirigidas a niños y adolescentes, respectivamente. El pabellón del Club Natació Tàrrega acoge el salón para el público de 0 a 9 años, mientras que en el municipal de deportes se concentran las propuestas para mayores de 10 años. También se inauguró ayer L’Aventura de Nadal en Mollerussa, con una veintena de atracciones mecánicas e hinchables, además de espacios de juego y actividades para distintas edades.

Por otra parte, el Gran Camarlenc iniciará mañana su ruta por Lleida ciudad para recoger las cartas dirigidas a los Reyes de Oriente. Raimat, Clot y confluencias, Joc de la Bola y Cappont serán los primeros en recibir su visita. El paje real acabará su periplo el 4 de enero.