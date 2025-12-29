El balance del 2025: ¿Cómo ha sido tu año?

El año 2025 llega a su fin, llega el momento de cerrarlo y reflexionar sobre todo lo que hemos vivido. Hoy, aparte de los titulares de actualidad, nos interesa saber como ha sido la experiencia humana y personal de nuestros lectores.

Cada trayectoria es única y el paso del tiempo nos deja aprendizajes y vivencias de todo tipo. Por eso, queremos invitaros a participar en la encuesta semanal para pulsar el sentimiento de nuestra comunidad.

Encuesta A nivel personal, este 2025 ha sido... Gracias por participar La encuesta ha finalizado Excelente 7 Bueno 36 Regular 18 Malo 16

Vuestra participación nos ayuda a dibujar un retrato colectivo del año que despedimos. Gracias para compartir vuestra valoración con nosotros.