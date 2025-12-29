SEGRE

El balance del 2025: ¿Cómo ha sido tu año?

El balance del 2025: ¿Cómo ha sido tu año?

El balance del 2025: ¿Cómo ha sido tu año?

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El año 2025 llega a su fin, llega el momento de cerrarlo y reflexionar sobre todo lo que hemos vivido. Hoy, aparte de los titulares de actualidad, nos interesa saber como ha sido la experiencia humana y personal de nuestros lectores.

Cada trayectoria es única y el paso del tiempo nos deja aprendizajes y vivencias de todo tipo. Por eso, queremos invitaros a participar en la encuesta semanal para pulsar el sentimiento de nuestra comunidad.

Encuesta

A nivel personal, este 2025 ha sido...

Gracias por participar

  •  

    7

  •  

    36

  •  

    18

  •  

    16

Vuestra participación nos ayuda a dibujar un retrato colectivo del año que despedimos. Gracias para compartir vuestra valoración con nosotros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking