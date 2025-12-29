Diversión por Navidad en los parques de Balaguer y Mollerussa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El salón de la infancia de Balaguer, Cosmolúdic, abrió ayer sus puertas con una serie de propuestas para todas las edades de 0 a 14 años durante las fiestas de Navidad, que incluyen talleres, espectáculos y juegos. También se inauguró el sábado el parque de ocio de Mollerussa L’Aventura de Nadal, destinado a un público familiar que estará abierto hasta el 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en los pabellones feriales. El recinto reunirá una veintena de atracciones mecánicas e hinchables, además de espacios de juego y actividades para distintas edades, con talleres manuales, una zona de creación artística y sensorial, y una ludoteca para los más pequeños.