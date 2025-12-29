‘Nadales’ en la calle con motivo del centenario del director coral y pedagogo musical Lluís Virgili

Los ‘cantaires’ de la Coral Maristes Montserrat entraron ayer en el Pati del IEI, engalanado con su iluminación navideña, para interpretar villancicos. - JORDI ECHEVARRIA

El Eix Comercial acogió ayer la clausura de los actos celebrados este año con motivo del centenario del nacimiento del director coral y pedagogo musical Lluís Virgili. Así, coincidiendo con el día de su muerte a los 92 años, el 28 de diciembre de 2017, la Coral Maristes Montserrat interpretó villancicos de forma itinerante recorriendo varios espacios emblemáticos del centro de Lleida, como la plaza Paeria, la capilla del Peu del Romeu y el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI).

La iniciativa puso fin al Any Virgili, que ha contado con una programación de quince actividades desde se inició el pasado 13 de febrero con la presentación de un libro con la historia de más de 160 años del Orfeó Lleidatà, entidad de la que Virgili estuvo al frente durante cuatro décadas. Decenas de cantaires interpretaron diferentes piezas mientras el público los seguía, en un jornada con afluencia de personas en un domingo de apertura comercial en el Eix.

De hecho, la singular cantada popular se llevó a cabo casi un mes después de que el Auditori Enric Granados de Lleida se quedara pequeño para acoger el espectáculo Una veu, mil colors, acto central del centenario de Virgili. Nacido en Manresa, se trasladó a Lleida con sus padres con apenas 6 años. De profesión linotipista, heredó de su padre –director del Orfeó Lleidatà hasta 1937– su pasión por la música. Él también acabó dirigiendo desde 1953 el Orfeó, su segunda casa.

Dentro de los actos programados en estas fechas navideñas, el Auditori Municipal Enric Granados acogió por la noche el recital Somnis de Nadal a cargo del coro Veus.kat. Dirigidos por Víctor Román Alòs, ofrecieron un repertorio variado combinando tradición con arreglos modernos.

Concierto solidario en Sort

La iglesia Sant Feliu de Sort acogió ayer un concierto navideño a cargo de la Coral Bilonguings, cuyos fondos se destinarán a la edición de este año de La Marató, centrada en impulsar la prevención y la investigación del cáncer. Es de unas actividades programadas en estas fechas navideñas. Para hoy está previsto talleres para los más pequeños en el polideportivo Els Ti·lers y animación con Escacs de Sort y Rural Utópica.