El digital de SEGRE bate todos los récords: un 2025 histórico con más de 62 millones de páginas vistas

El digital de SEGRE ha marcado un nuevo hito histórico este 2025. Según los datos de audiencia, el portal ha cerrado el ejercicio con un volumen global de 62,5 millones de páginas vistas y 12,5 millones de usuarios únicos, una cifra récord que afianza su liderazgo indiscutible como principal fuente de información en la demarcación de Lleida y referente en el panorama comunicativo catalán. El crecimiento en páginas vistas es de un 46% respecto del año anterior, mientras los usuarios han crecido un 76%. Grandes cifras.

Un crecimiento imparable

El análisis muestra una evolución ascendente muy marcada, especialmente a partir del segundo semestre del año. El punto álgido se registró durante el mes de julio, cuándo el digital tocó techo con más de 2,1 millones de usuarios únicos y un volumen de tráfico excepcional de 7 millones de páginas vistas en un solo mes.

Esta tendencia no ha sido un hecho aislado, ya que la fidelidad de los lectores se ha mantenido constante. El año se cierra con una media de 1,37 millones de usuarios únicos mensuales, lo que demuestra la capacidad del medio para atraer y retener la audiencia gracias a la inmediatez, el rigor y la proximidad de su oferta informativa.

Concretando más, el portal informativo se lleva el 99% de usuarios y el 98% de páginas vistas, mientras el acceso al periódico digital (lector digital del diario epaper) ha conseguido cerca de un millón de accesos en todo el año 2025, y un 1,5% de cuota de audiencia. Además, casi 40.000 usuarios han accedido a la tienda de SEGRE y 30.000 lo han hecho en la agenda.

Además, si sumamos las cifras de audiencia con los digitales donde GRUPO SEGRE tiene presencia, como el Diario Més Tarragona, o el Diario de Andorra, las cifras totales son todavía más abrumadores: 105 millones de páginas vistas y casi 18 millones de usuarios únicos, un 37% y un 51% más que el año anterior, respectivamente.

Digital 2025

Aumento exponencial en una década

En los últimos diez años, el crecimiento del digital de SEGRE ha sido absoluto. El salto a los entornos profesional se dio el año 2016 con un nuevo gestor de contenidos. En enero del 2017, justo después del cambio, el digital de SEGRE obtenía 1 millón de páginas vistas y 180.000 usuarios únicos mensuales. Hoy, con las cifras actuales, el crecimiento es de un 520% en páginas vistas y de un 550% en usuarios únicos.

Compromiso con el territorio

Estas cifras representan la confianza de miles de leridanos y leridanas que escogen el digital de SEGRE para informarse de lo que pasa a su alrededor, y de una oferta informativa que traspasa las fronteras leridanas. Desde la actualidad de última hora hasta los reportajes en profundidad, pasando por el seguimiento de los deportes locales y la vida social de nuestras comarcas. Con estos resultados, en el digital de SEGRE encaramos en el 2026 con el objetivo de seguir innovando en formatos digitales y mantener el compromiso con la veracidad que nos caracteriza.