2025 en imatges: una mirada a l'any convuls que deixem enrere
Ha estat l’any en què els aranzels de Trump han fet tremolar el món. Un món apedaçat, amb guerres com la de Gaza o Ucraïna lluny de resoldre’s. Un nord-americà va seure per primera vegada al tron de Sant Pere. La gran apagada el 28 d’abril va posar sobre la taula la feblesa d’una societat que no estava preparada per a aquesta emergència. Hem patit pedregades històriques i incendis mortals en un any de calor extrema. I el fantasma de la pesta porcina ha tornat a planar sobre l’economia lleidatana. Molts titulars per resumir el 2025.
1 de gener. L’ajuntament de Lleida va activar la Zona de Baixes Emissions limitada al Centre Històric i amb una moratòria inicial de sis mesos en què no es multava els infractors.
4 de gener. Despreniment en un tram de la Llengua de Serp del Turó de la Seu Vella. La causa de l’ensorrament en aquesta muralla, que data del segle XVIII, van ser filtracions d’aigua.
5 de febrer. Fita històrica de l’esport femení lleidatà. L’AEM-Barça va reunir prop de 10.000 espectadors al Camp d’Esports per presenciar la semifinal de la Copa Catalunya, guanyada per les blaugranes.
9 d’abril. Sembla neu però és granís. Una virulenta tempesta de pedra va danyar 40.000 hectàrees de cultius a les comarques de Lleida, afectant sobretot el Segrià i la Franja.
20 d’abril. Una de les últimes imatges amb vida del papa Francesc, a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Va morir l’endemà amb 88 anys.
8 d’abril. L’apagada elèctrica estatal va deixar imatges com la dels 590 passatgers d’un tren Avlo que van haver de fer nit a l’Albi.
4 de maig. El Liceu de Barcelona va aixecar el teló dels actes de l’Any Ricard Viñes per commemorar els 150 anys del naixement del pianista lleidatà.
1 de juliol. Un incendi devastador a la Segarra va segar dues vides, va arrasar més de 5.600 hectàrees i va obligar a confinar 20.000 persones.
28 de juliol. Una comissió de tècnics de l’Aragó van entrar al MNAC per avaluar el trasllat dels frescos de Sixena.
5 d’octubre. Massiva manifestació d’entitats rurals i ecologistes contra l’avenç dels macroprojectes energètics.
8 d’octubre. Un home de 78 anys va assassinar a trets el seu gendre mosso d’esquadra en ple carrer al barri de Cappont de Lleida. Després de cometre el crim, es va lliurar a la policia.
19 d’octubre. De pel·lícula. Quatre lladres van robar al Museu del Louvre a plena llum del dia vuit joies de la Corona francesa de valor incalculable. Feia més de vint anys de l’últim robatori.
28 d’octubre. Àlvar I i Cecília de Foix ‘tornen’ a casa. El monestir de les Avellanes va incorporar dues rèpliques més dels sepulcres d’Urgell que es conserven al museu The Cloisters de Nova York.
18 de desembre. Escorcoll policial al laboratori de l’IRTA-CReSA a Bellaterra per determinar l’origen del brot de pesta porcina africana.