Furor por ‘La Factoria dels Reixos’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida se prepara para recibir la visita de los Reyes Magos con una nueva edición de La Factoria dels Reixos, del viernes 2 de enero hasta el domingo 4, y que como novedad gana el espacio de la plaza de la Llotja con una portalada y unos personajes que darán la bienvenida a los espectadores y los acompañarán en el acceso al edificio. En el espectáculo navideño participarán un centenar de personas entre actores y actrices de cinco compañías: Lo Somriure Solidari, Zum Zum, Xip Xap, Tandor & Paxton e Inhabitants. La presentación irá a cargo de Jesús Agelet y Begonya Ferrer.

Se harán 13 sesiones (de 50’) en total, que se interpretarán también en lengua de signos y que contarán con música en directo, con 12.900 localidades, de las que ya se han vendido cerca del 90%. Así lo explicaron ayer Ramon Molins y Antoni Tolmos, director artístico y director musical de La Factoria dels Reixos, respectivamente, y Maica Artero, jefa de servicio de Arts en Viu de la Paeria. Estuvieron acompañados por el alcalde, Fèlix Larrosa; la teniente de alcalde Cristina Morón y representantes de los patrocinadores.

Mientras, la cabalgata del 5 de enero volverá a su recorrido habitual, por el lado de los números impares de la Rambla Ferran, e incorporará un espacio tranquilo. El itinerario, de más de dos kilómetros, contará con la participación de más de un centenar de artistas, 60 niños y niñas de la ciudad escogidos en un sorteo, los Armats de Sang y los Castellers de Lleida, además de personal de seguridad, Protección Civil, servicios sanitarios y cuerpos policiales. En total habrá 12 carrozas y se repartirán dos toneladas de caramelos.

La cabalgata se iniciará a las 17.00 horas en la plaza de l’Estació con un espectáculo de animación y Sus Majestades de Oriente llegarán a las 17.35 horas, para comenzar el desfile a las 18.00 horas hasta llegar a la Paeria hacia las 20.00 horas. Para mejorar la accesibilidad se incorpora un espacio tranquilo pensado para los niños y niñas que sufren trastornos del espectro autista, que se situará en la puerta por donde saldrán los Reyes Magos de la estación de tren. También habrá espacios accesibles. Entretanto, continúa la ruta del Gran Camarlenc por los barrios para recoger las cartas de los más pequeños.