La Grossa de Cap d'Any pasa de largo de Lleida

Los premios principales del sorteo de la Grossa de Cap d'Any de 2025 han pasado de largo del territorio leridano. El primer premio ha sido el 01379. El premio se ha repartido en el Vendrell y está dotado con 200.000 euros por cada billete. La extracción de la Grossa ha sido la última del sorteo. Los números anterior y posterior al primer premio recibirán 2.000 euros, la coincidencia con las cuatro últimas cifras ganarán 1.000 euros, si coinciden las tres últimas 250 euros y si son las dos últimas, 35 euros. Además, los billetes que acaben en 9, como el primer premio, recuperarán los 10 euros jugados.

El segundo premio, el 92574, se ha vendido en Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) y Girona. El segundo premio de esta rifa está dotado con 65.000 euros por cada billete, que supone 6.500 euros por euro jugado. El número anterior y el posterior recibirán 650 euros.

El tercero premio, el 73762, se ha distribuido en Paret del Vallès y también por Internet. Las personas que tengan un boleto con este número cobrarán 30.000 euros, 3.000 euros por cada euro jugado. El número anterior y el posterior recibirán 500 euros por billete jugado.

El 29181 ha sido el primer cuarto premio de la Grossa de Cap d'Any y se ha distribuido en puntos de venta de Cambrils y el barrio gerundense de Campdorà. Está dotado con 10.000 euros por billete, lo cual supone 1.000 euros por cada euro jugado. El número anterior y el posterior se llevan 200 euros. Este es el primero de los dos cuartos premios que se repartirán durante el sorteo.

El 15376 ha sido el segundo cuarto premio y se ha vendido en Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) y el Vendrell, además de internet.

El primero quinto premio de la Grossa, el 34006, se ha vendido en el Prat de Llobregat y Súria (Bages). Este premio está dotado con 5.000 euros por billete, cosa que supone 500 euros por euro jugado. El segundo quinto premio, el 20005, se ha vendido íntegramente en Barcelona. Este premio está dotado con 5.000 euros por billete, cosa que supone 500 euros por euro jugado. El tercero quinto premio, el 68675, se ha distribuido en Gelida (Alt Penedès). Las personas que tengan un boleto con este número cobrarán 5.000 euros, 500 euros por cada euro jugado. Es el tercero y último quinto premio del sorteo.