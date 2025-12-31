Talleres educativos sobre fauna con los Agentes Rurales en el Cucalòcum

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales llevaron a cabo un taller de fauna salvaje en el parque del Cucalòcum en el que los más pequeños pudieron reproducir, a través de moldes y una superficie blanda, las huellas de diez mamíferos y pájaros emblemáticos de las comarcas leridanas. Un equipo de tres miembros del cuerpo estuvieron el lunes y ayer en el pabellón 4 de Fira de Lleida para gestionar la actividad y explicar los secretos de la fauna de Lleida a los niños y niñas que visitan el parque.

En el taller, los pequeños pudieron reproducir las huellas de la cigüeña blanca, el corzo, la ardilla, la garduña, el zorro, el jabalí y el tejón, entre otros. También pudieron preguntar y recibir información sobre las características, hábitos alimentarios, costumbres y distribución geográfica de estos animales. Los Agentes Rurales explicaron cuáles son sus funciones entre las que se encuentran la vigilancia, el rescate de animales y la protección del entorno así como del patrimonio natural.

La 34 edición de Cucalòcum y la 19 edición de Cucaesport cuentan con medio centenar de actividades para niños y jóvenes de entre 0 y 18 años hasta el domingo 4 de enero (a excepción del día 1 que estará cerrado) con un horario que va de las 10.00 a las 14.00 horas y de las 16.00 a las 20.00 horas.