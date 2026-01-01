Una familia de Mollerussa elabora un pesebre con más de 300 figuras

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Elisabet Ciscar y su familia han levantado estas fiestas un pesebre monumental que supera las 300 figuras y ocupa más de 20 metros cuadrados en su domicilio de Mollerussa. La autora explica que el montaje ha ido creciendo con los años: comenzó con un belén pequeño en una sala, lo amplió después en la entrada y, a medida que encontró ideas en internet, incorporó distintos niveles y una escenografía cada vez más extensa. El conjunto se estructura alrededor del Nacimiento, la escena principal y también la más especial para Ciscar, ya que conserva esas figuras desde hace unos 22 años.

El belén incluye la Anunciación, la huida a Egipto y el paso de los Reyes, junto a distintos ambientes que completan el recorrido. Uno de los rasgos más llamativos son las construcciones, elaboradas con porexpán cortado y trabajado a mano para levantar casas y elementos arquitectónicos. Ciscar añade miniaturas, algunas adquiridas y otras hechas por ella misma, como pequeñas cestas y detalles decorativos, que ayudan a dar vida a las escenas. El montaje incorpora una parte dedicada a los oficios, con representaciones como el herrero o las hilanderas, entre otros. Para la autora, es una forma de unir tradición y artesanía a partir de su afición por las miniaturas.