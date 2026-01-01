SEGRE

Una familia de Mollerussa elabora un pesebre con más de 300 figuras

La autora conserva figuras desde hace unos 22 años

Elisabet Ciscar, amb la seua filla, mostrant el pessebre. - J.GÓMEZ

Joan Gómez

Elisabet Ciscar y su familia han levantado estas fiestas un pesebre monumental que supera las 300 figuras y ocupa más de 20 metros cuadrados en su domicilio de Mollerussa. La autora explica que el montaje ha ido creciendo con los años: comenzó con un belén pequeño en una sala, lo amplió después en la entrada y, a medida que encontró ideas en internet, incorporó distintos niveles y una escenografía cada vez más extensa. El conjunto se estructura alrededor del Nacimiento, la escena principal y también la más especial para Ciscar, ya que conserva esas figuras desde hace unos 22 años.

El belén incluye la Anunciación, la huida a Egipto y el paso de los Reyes, junto a distintos ambientes que completan el recorrido. Uno de los rasgos más llamativos son las construcciones, elaboradas con porexpán cortado y trabajado a mano para levantar casas y elementos arquitectónicos. Ciscar añade miniaturas, algunas adquiridas y otras hechas por ella misma, como pequeñas cestas y detalles decorativos, que ayudan a dar vida a las escenas. El montaje incorpora una parte dedicada a los oficios, con representaciones como el herrero o las hilanderas, entre otros. Para la autora, es una forma de unir tradición y artesanía a partir de su afición por las miniaturas.

