Niños con enfermedades crónicas disfrutan de PortAventura sin colas y duermen en el resort gratuitamente

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Dreams Village de PortAventura ha abierto sus puertas por primera vez a diez niños con enfermedades crónicas pacientes de los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Sant Joan de Reus. Esta iniciativa, que forma parte de un proyecto en marcha desde 2019 y ampliado 2024, permite a las familias disfrutar de una estancia gratuita en el complejo y acceder al parque temático. Los profesionales sanitarios subrayan el "beneficio emocional" y el refuerzo de los "vínculos familiares" que estas experiencias aportan a la recuperación de los jóvenes.

Durante seis días, desde el martes hasta el domingo, las familias seleccionadas han podido alojarse en uno de los apartamentos del resort sin coste y acceder a las atracciones de PortAventura y Ferrariland sin necesidad de hacer colas. Además de la libertad para explorar los parques, han tenido la oportunidad de disfrutar de espectáculos y actividades que normalmente no verían, proporcionando una experiencia completa y enriquecedora para todos los participantes.

Marc Santiago, uno de los primeros pacientes del Hospital Sant Joan de Reus en participar, sufre una cardiopatía, igual que sus hermanos. A pesar de haber visitado PortAventura anteriormente, nunca habían podido disfrutar tantos días seguidos. Describe la experiencia como "impresionante", mientras su hermana Carla destaca la gran variedad de actividades y espectáculos que han podido disfrutar. "Estamos muy contentos todos y cada día nos lo pasamos mejor", afirma Marc, reflejando la alegría compartida por su familia.

El impacto emocional en la recuperación

El jefe del servicio de pediatría del Hospital Joan XXIII, Mar Albújar, enfatiza que esta vivencia proporciona a los pacientes un "beneficio emocional" crucial para su recuperación física y psicológica. Los diez niños escogidos para esta primera edición sufren enfermedades crónicas, a menudo con afectaciones neurológicas o multisistémicas. Albújar explica que son "enfermedades de por vida, crónicas, de larga duración" que impactan significativamente en su día a día, haciendo estas estancias especialmente valiosas.

Fortaleciendo los lazos familiares

Desde el Hospital Sant Joan de Reus, Rosa Collell, adjunta a pediatría, subraya que el proyecto "favorece el vínculo familiar", ya que el diagnóstico de estas patologías a menudo provoca una "conmoción de arriba abajo" en la estructura familiar. Cada paciente tiene la posibilidad de escoger hasta cinco miembros de su familia para compartir la estancia en los apartamentos, situados junto al parque temático. "Muchas veces, la situación que sufren es muy difícil, y la familia necesita este espacio para poder compartir", añade Collell. Aida Torrents, madre de Alba, una niña de once años con una enfermedad neurológica, confirma que "están disfrutando mucho" de estos días. "Aquí nos hemos olvidado del día a día que tenemos, de nuestra situación peculiar. Todos los privilegios que el Dreams Village nos está proporcionando en PortAventura y en la estancia lo estamos disfrutando muchísimo", expresa Torrents.

Expansión y alcance del proyecto solidario

La Fundación PortAventura inauguró el Dreams Village en 2019 con seis apartamentos, a los cuales se añadieron cuatro más en 2024, ampliando su capacidad. El objetivo es acoger a unas 400 familias anualmente, habiendo ya superado el millar de visitantes desde su creación. Hasta ahora, el complejo había recibido principalmente pacientes de los hospitales Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu de Barcelona, así como del Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid. No obstante, a finales de 2024, se decidió abrir las puertas a las familias de los hospitales de la demarcación. Elena Güemes, responsable del Dreams Village, explica que "muchas veces sí que habían venido algunos niños derivados de estos hospitales, que eran de aquí. Y dijimos, abriremos la casa un poco a los nuestros, a los que son de aquí, para que conozcan más el parque, que nos conozcan a nosotros". Además del acceso a las atracciones, las familias han participado en talleres, visitas grupales al parque y otras actividades, con la intención de repetir la experiencia a lo largo del año con otros pacientes y acompañantes.