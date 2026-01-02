Unas 2.000 personas visitan el Parc de Nadal de Tremp

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parc de Nadal Cucaliu de Tremp cerró el miércoles sus puertas tras cinco días de actividades llenas de juegos, ocio y diversión. La guinda la puso la Festa d'Animació Infantil de Cap d'Any a cargo de la Xaxi Band, con el espectáculo La Festassa. El ayuntamiento hizo una valoración muy positiva de esta edición tanto por la calidad de las propuestas como por la respuesta del público. En total, pasaron por el parque unas 2.000 personas, que pudieron disfrutar de talleres, espacio para bebés, zona de escalada, hinchables, videojuegos con Gamesports Lleida y motos eléctricas, a cargo de Guaja Aventuras, y tenis con el Club Tennis Taula Tremp. También están registrando una gran afluencia Cucalòcum y Cucaesport de Lleida, con una buena acogida de la zona-refugio para personas con trastorno del espectro autista, en el pabellón 5.