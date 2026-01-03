Càritas alerta sobre las nuevas formas de pobreza

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La exclusión social afecta cada vez más a personas en Catalunya, incluidas aquellas que tienen un trabajo estable. “Pago el alquiler y no me queda nada”, asegura Romina Mancilla, madre de tres hijos que trabaja a media jornada en Cambrils. Su situación no es única. Muchas familias se ven atrapadas con el coste de la vivienda y la precariedad laboral. Miriam Feu, secretaria general de Càritas, alerta que el 13% de la población catalana cae en la pobreza extrema después de pagar el alquiler, mientras que el 12,6% vive en una situación de hacinamiento grave. “Esta situación es insostenible”, manifiesta, y exige políticas públicas urgentes e impulsar el pacto de Estado por la vivienda, la ley contra el sinhogarismo y la prestación universal de crianza. Feu matiza que el informe Foessa 2024 revela que hay 1,3 millones de personas en situación de exclusión en Catalunya lo que evidencia que “la exclusión se ha cronificado” y que una vez que se ha iniciado este proceso es muy difícil revertirlo. Lamenta que un 38% de la población catalana ocupada se encuentre en situación de precariedad. La portavoz de Càritas incidió en que estas situaciones tienen especial incidencia en los jóvenes y en familias con niños y adolescentes que “en muchos casos se encuentran excluidos de hacer una vida normal”. La mala salud y las adicciones también inciden negativamente.