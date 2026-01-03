El Mag Galderic, con los niños de Bellpuig

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parc de Nadal de Bellpuig recibió ayer una visita muy especial, la del Mag Galderic, encargado de recoger las cartas que los más pequeños han escrito a los Reyes Magos. Desde hace unos años, la fiesta de los Reyes en Bellpuig gira en torno a esta figura, que surgió de un grupo de madres y padres de la Terrasseta Xics con el apoyo del ayuntamiento con el objetivo de hacer de la noche de Reyes un momento aún más mágico. El Mag Galderic es un astrónomo que necesita la ayuda de los más pequeños para hacer llegar a los Reyes a Bellpuig.