Varias explosiones han golpeado esta madrugada del sábado la capital de Venezuela, Caracas, y otros puntos del país como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Entre las zonas atacadas se encuentran dos bases militares muy importantes, como La Carlota. Varios aparatos aéreos han han sobrevolado la ciudad. Se ha observado un fuerte incendio después de las explosiones, y Caracas se ha quedado sin luz.

En un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro "rechaza, repudia y denuncia" una "muy grave agresión militar" que tiene como objetivo "apoderarse de sus recursos estratégicos". Todo llega después de cuatro meses de tensión creciente con los Estados Unidos, donde hay que recordar que Donald Trump ha ordenado el despliegue naval de barcos de combate en las costas de Venezuela, incautando petroleros que partían de sus puertos y amenazante abiertamente con atacar territorio venezolano.

El gobierno español ha afirmado que las explosiones de esta madrugada en varios puntos de Venezuela son por un ataque aéreo. Fuentes del ejecutivo remarcan que todavía están recopilando información después de que se haya producido varias detonaciones en Caracas y otras ciudades venezolanas. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha puesto en contacto con el embajador de España en Venezuela, que le ha garantizado que todo el personal está sano y salvo. El gobierno presidido por Nicolás Maduro ha atribuido a los Estados Unidos el ataque y ha avisado de que es "una gravísima agresión militar".

Quien también se ha referido a las explosiones es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha asegurado que "se está bombardeando con misiles" Caracas. Petro ha reclamado que se convoque inmediatamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cerca de las 2 de la madrugada, hora venezolana, se han producido varias explosiones en la capital de Venezuela, Caracas, y en otras ciudades del país. Las detonaciones se han producido después de semanas de tensiones entre el país presidido por Nicolás Maduro y los Estados Unidos.