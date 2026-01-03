Trump asegura que ha capturado a Nicolás Maduro y su mujer
El presidente de los EE.UU. confirma un ataque "a gran escala" contra Venezuela
El presidente norteamericano, Donald Trump, confirmó este sábado que los Estados Unidos han llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su mujer, capturado y excepto el país".
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reconocido que "desconocen" la ubicación de Nicolás Maduro y su mujer, a la vez que exige a los Estados Unidos una "prueba de vida".
