Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente norteamericano, Donald Trump, confirmó este sábado que los Estados Unidos han llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su mujer, capturado y excepto el país".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reconocido que "desconocen" la ubicación de Nicolás Maduro y su mujer, a la vez que exige a los Estados Unidos una "prueba de vida".

Ampliaremos la información