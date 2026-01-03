SEGRE

Trump asegura que ha capturado a Nicolás Maduro y su mujer

El presidente de los EE.UU. confirma un ataque "a gran escala" contra Venezuela

El presidente de los EE.UU., Donald Trump.

El presidente de los EE.UU., Donald Trump.EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Lluís Serrano
Publicado por
agencias

Creado:

Actualizado:

El presidente norteamericano, Donald Trump, confirmó este sábado que los Estados Unidos han llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su mujer, capturado y excepto el país".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reconocido que "desconocen" la ubicación de Nicolás Maduro y su mujer, a la vez que exige a los Estados Unidos una "prueba de vida".

Ampliaremos la información

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking