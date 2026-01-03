Sánchez hace un llamamiento a la “desescalada y a la responsabilidad” y pide a Trump “respeto” por el Derecho Internacional

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la “desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela, y ha recordado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que “hace falta respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. En un mensaje en X, ha destacado que su gobierno está haciendo un “seguimiento exhaustivo” de los acontecimientos en Venezuela y que las embajadas y consulados españoles en el país están activos.