Sánchez hace un llamamiento a la “desescalada y a la responsabilidad” y pide a Trump “respeto” por el Derecho Internacional
El presidente español recuerda que su gobierno está haciendo un seguimiento continuo de la situación en Venezuela
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la “desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela, y ha recordado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que “hace falta respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. En un mensaje en X, ha destacado que su gobierno está haciendo un “seguimiento exhaustivo” de los acontecimientos en Venezuela y que las embajadas y consulados españoles en el país están activos.
