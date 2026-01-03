SEGRE
meteorologia

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Sánchez hace un llamamiento a la “desescalada y a la responsabilidad” y pide a Trump “respeto” por el Derecho Internacional

El presidente español recuerda que su gobierno está haciendo un seguimiento continuo de la situación en Venezuela

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.Roger Gutiérrez / ACN

Lluís Serrano
Publicado por
acn

Creado:

Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la “desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela, y ha recordado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que “hace falta respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. En un mensaje en X, ha destacado que su gobierno está haciendo un “seguimiento exhaustivo” de los acontecimientos en Venezuela y que las embajadas y consulados españoles en el país están activos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking