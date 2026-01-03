Catalunya hace un llamamiento a la desescalada en Venezuela y reclama soluciones "de acuerdo con el derecho internacional"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha hecho un llamamiento a la desescalada del conflicto de Venezuela después de que los Estados Unidos hayan atacado el país esta madrugada. En una atención a medios desde Olot, el conseller ha pedido "prudencia y calma" para evitar que la situación acabe desembocando en "un conflicto civil". Dalmau ha afirmado que Venezuela "merece un futuro mejor, en paz, libertad y democracia", pero ha remarcado que "las soluciones siempre tienen que ser de acuerdo con el derecho internacional y las Naciones Unidas".

Dalmau ha explicado que el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, se ha puesto en contacto con el Casal Català en Venezuela para asegurar que la comunidad catalana en el país esté sana y salva. El conseller de la Presidencia ha dicho que esta es la principal preocupación para el Govern y ha dicho que trabajarán con el gobierno español para garantizarla.

Esta madrugada se ha registrado varias explosiones en Caracas en un ataque que, horas más tarde, ha reivindicado Trump como propio. Además, el presidente de los EE.UU. ha asegurado que han capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer y diputada, Cilia Flores.