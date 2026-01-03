La SexTruck, de gira por el Pirineo para prevenir violencias emocionales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La cooperativa Magranes, formada por un equipo interdisiciplinar, ha ideado un proyecto para fomentar la responsabilidad en las relaciones afectivas de una forma divulgativa y prevenir violencias emocionales. La actividad está pensada para todos los públicos e incluye una gira de diez días –del 16 al 25 de julio— por pueblos del Pirineo con una caravana, la SexTruck; la representación del espectáculo Afectivament responsables para niños y familias y tres cuentos ilustrados sobre esta misma temática. Buscan entidades feministas y con sensibilidad por estos temas para que contraten esta actividad. Es gratuita porque cuenta con financiación de la Generalitat y las inscripciones para contratarla están abiertas hasta el 31 de enero.

La iniciativa busca hablar abiertamente de las afectividades, el feminismo y la sexualidad, “que no es lo mismo que el sexo”, subraya una de las impulsoras, Laia Ramiro. “Queremos fomentar la prevención y la detección de cualquier violencia emocional y por eso es necesario hacer prevención con el trabajo de la responsabilidad afectiva”, señala. SexTruck es, además, una biblioteca con material adaptado a todas las edades para comprender aspectos de la sexualidad como la menstruación, los métodos anticonceptivos, las afectividades y los feminismos y una exposición sobre diversidades corporales.

La apuesta de hacer la gira por el Pirineo y la Val d’Aran es estratégica ya que, según Ramiro, “en las zonas más pobladas se ofrecen muchos recursos educativos y a las zonas de montaña cuesta más llegar”. La contratación de la gira está abierta a cualquier entidad feminista, cooperativa, ateneo, casal y consistorio.