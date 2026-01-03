INICIATIVA
La SexTruck, de gira por el Pirineo para prevenir violencias emocionales
Está previsto que tenga lugar en julio
La cooperativa Magranes, formada por un equipo interdisiciplinar, ha ideado un proyecto para fomentar la responsabilidad en las relaciones afectivas de una forma divulgativa y prevenir violencias emocionales. La actividad está pensada para todos los públicos e incluye una gira de diez días –del 16 al 25 de julio— por pueblos del Pirineo con una caravana, la SexTruck; la representación del espectáculo Afectivament responsables para niños y familias y tres cuentos ilustrados sobre esta misma temática. Buscan entidades feministas y con sensibilidad por estos temas para que contraten esta actividad. Es gratuita porque cuenta con financiación de la Generalitat y las inscripciones para contratarla están abiertas hasta el 31 de enero.
La iniciativa busca hablar abiertamente de las afectividades, el feminismo y la sexualidad, “que no es lo mismo que el sexo”, subraya una de las impulsoras, Laia Ramiro. “Queremos fomentar la prevención y la detección de cualquier violencia emocional y por eso es necesario hacer prevención con el trabajo de la responsabilidad afectiva”, señala. SexTruck es, además, una biblioteca con material adaptado a todas las edades para comprender aspectos de la sexualidad como la menstruación, los métodos anticonceptivos, las afectividades y los feminismos y una exposición sobre diversidades corporales.
La apuesta de hacer la gira por el Pirineo y la Val d’Aran es estratégica ya que, según Ramiro, “en las zonas más pobladas se ofrecen muchos recursos educativos y a las zonas de montaña cuesta más llegar”. La contratación de la gira está abierta a cualquier entidad feminista, cooperativa, ateneo, casal y consistorio.