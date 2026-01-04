Cabalgata de Reyes en Lleida: doce carrozas y más de un centenar de personas desfilarán mañana con Sus Majestades

Todo listo para recibir mañana a los Reyes Magos en los diferentes desfiles que se han organizado en las comarcas leridanas. En Lleida ciudad, la comitiva real partirá, como es tradición, desde la estación de tren y pasará por Rambla Ferran, recuperando su recorrido habitual. La cabalgata comenzará a las 17.00 horas con un espectáculo en la plaza de la Estació. Una hora después, se iniciará el desfile por la plaza Ramon Berenguer IV y pasará por Ferran, Francesc Macià, Blondel, avenida Madrid, plaza Espanya y Blondel hasta llegar delante de la Paeria hacia las ocho de la tarde. Desde el balcón del consistorio Sus Majestades se dirigirán a los presentes tras recibir las llaves de la ciudad, para poder entregar los regalos, ya bien entrada la noche, casa por casa. Formado por 12 carrozas, en el desfile participarán más de un centenar de artistas, 60 niños y niñas de la ciudad escogidos por sorteo, los Armats de la Sang y los Castellers de Lleida, además de personal de seguridad, sanitario y Protección Civil. También habrá grupos de música y de danza. Asimismo, se habilitará un espacio tranquilo para personas con hipersensibilidad en la puerta por donde saldrán los Reyes Magos de la estación de tren tras su llegada a las 17.35 horas. Durante el itinerario, de más de dos kilómetros, se repartirán dos toneladas de caramelos.

Atentos a la meteorología Ante la activación del plan Neucat en fase de alerta y de los avisos por nieve y hielo|gel del Servicio Meteorológico de Catalunya, el ayuntamiento de Lleida ha anunciado que su comité de emergencias seguirá la evolución de la meteorología para "tomar las decisiones oportunas" con respecto a la cabalgata y a la movilidad y servicios en la ciudad. En este sentido, mañana lunes por la mañana esparcirán sal a lo largo del recorrido y en las principales calles de acceso a la cabalgata.



La Associació Reis Mags de Lleida nació el 14 de febrero de 1998 como entidad aglutinadora de aquellas personas que han encarnado año tras año el papel de Sus Majestados en las cabalgatas de la capital del Segrià. Desde entonces ha centrado sus acciones en dos objetivos muy claros. Por un lado, fomentar y divulgar la tradición de los Reixos frente a otras ‘modas’ navideñas foráneas que cada vez adquieren más protagonismo en estas fechas. Y por otro, estrechar lazos con el tejido cultural de la ciudad a través de actividades sociales y comunitarias que se desarrollan a lo largo del año, más allá de la fiesta específica de la Epifanía.

Òscar Caberol, que encarnó al rey Gaspar en 2005, preside la junta directiva de la asociación desde hace cuatro años. La entidad colabora con iniciativas culturales y sociales como actos solidarios, exposiciones y concursos, sobre todo el Concurs de Dibuix dels Reis Mags, que involucra cada año a niños de toda Lleida. Y también visitas a menores en el hospital Santa Maria y el Arnau, una tradición que los Reixos mantienen desde los años 30 del siglo pasado.

‘La Factoria dels Reixos’, en la Llotja

La magia continuará hoy en la Llotja con los últimos pases de La Factoria dels Reixos, con un centenar de actores y actrices de cinco compañías. En total, se han ofrecido 13 sesiones con 12.900 localidades, mostrando más oficios y ampliando la experiencia inmersiva.