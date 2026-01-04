Nou judici contra un condemnat a Lleida per assetjament i pornografia infantil

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un vecino de Blanes se enfrenta a una petición de 37 años y nueve meses de cárcel por acosar a menores a través de las redes sociales y conseguir que le enviaran fotos y vídeos pornográficos.

Se da la circunstancia de que el procesado ya ha sido condenado en cuatro ocasiones, una de ellas en Lleida, por delitos de corrupción de menores y producción, elaboración o tenencia de material pornográfico.

Por eso, la Fiscalía solicita que se le aplique la circunstancia agravante de multirreincidencia. Otras condenas son en Mataró y Castelló. El juicio se celebrará estos próximos meses en la Audiencia de Girona.

El Ministerio Público considera que el acusado creó distintos perfiles en las redes sociales y contactó con cuatro niñas entre mayo y agosto del 2018. Dos de las víctimas tenían entonces 15 años y una discapacidad psíquica del 33%. La Fiscalía sostiene que les ofreció dinero a cambio de fotos donde aparecieran desnudas. Consiguió que tres de las víctimas le enviaran las imágenes.

Después, las habría amenazado con hacerlas públicas si no le enviaban nuevas fotografías. Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación a raíz de la denuncia de una familia e identificaron al sospechoso, un vecino de Blanes con antecedentes por hechos similares. Lo detuvieron en agosto del 2018. En su teléfono localizaron 89 archivos de pornografía infantil.

La Fiscalía le acusa de tres delitos de corrupción de menores en la modalidad de elaboración de pornografía infantil, dos delitos de ciberacoso sexual a menores (child grooming), un delito de amenazas y un delito de posesión de pornografía infantil.