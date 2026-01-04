El obispo de Urgell bendice el restaurado órgano de la Sagrada Familia de La Seu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El órgano de la iglesia del Convent de la Sagrada Familia de la Seu de Urgell recibió la tarde del viernes pasado la bendición solemne del obispo de Urgell, Josep-Lluís Serrano, después de una importante renovación del instrumento llevada a cabo durante los últimos dos años.

En el acto estuvieron presentes el obispo emérito de Urgell, Joan-Enric Vives; la superiora general del Instituto de la Sagrada Familia de Urgell, M. Laura Garione; y las hermanas del Gobierno General del Instituto, así como muchos vecinos de la Seu y la comarca y amigos de la congregación de la Sagrada Familia.

Este órgano fue construido en 1960 por la firma Organería Española S.A.-Alberdi, con una fachada de tubos tintados en color cobre y plomo. El artesano Òscar Laguna, con el apoyo de Alejandro Turanzas, artífice de la restauración del órgano de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, se encargó de los trabajos de renovación.

Se arregló el motor –que presentaba un gran deterioro– y se volvió a afinar el instrumento. Como complemento, se adecuó la climatización del templo y del órgano para garantizar la conservación de este patrimonio. Mosén Jordi Miquel, canónigo organista de la Catedral, estrenó el instrumento al acabar el acto de bendición.