Protección Civil rebaja la previsión de intensidad de nieve en Catalunya pero mantiene la alerta por frío intenso y nevadas en cotas bajas
Pide prudencia en los desplazamientos y en las actividades en el exterior
Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Neucat ante la llegada de un episodio de frío intenso que se alargará entre cuatro y cinco días y que puede ir acompañado de nevadas en cotas bajas en puntos locales del territorio, con grosores que no superarían los cuatro o cinco centímetros.
Ls previsiones apuntan a nevadas débiles en el nordeste del país, especialmente en el litoral de Barcelona, Girona y la Cataluña Central, así como blanqueadas en el llano de Lleida, las Terres de l'Ebre y en el Camp de Tarragona.
⚠️El Servicio Meteorológico de Cataluña ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por nieve— Meteocat (@meteocat) January 4, 2026
Do. 19h al Ma. 1h
Posibilidad de grueso|grosor: >0cm en cotas >200m
Posibilidad de grueso|grosor: >2cm en cotas >400m
Grado de peligro máximo: 📷🟡2/6
*Hora local =TU+1 pic.twitter.com/LYi2ViJvU1
Aunque el Servicio Meteorológico de Cataluña ha rebajado la intensidad de las precipitaciones previstas, hacen un llamamiento a la prudencia en los desplazamientos y en las actividades al aire libre ante el frío, las posibles nevadas y el riesgo de heladas.