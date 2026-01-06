Colas para comprar décimos del Niño a última hora en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las administraciones de Lotería leridanas trabajaron ayer hasta tarde para vender décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño, que hoy repartirá un total de 770 millones de euros en premios –el primero de ellos, dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado–. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. En el caso de los puntos de venta de la capital del Segrià, “registraban colas a última hora de la tarde y creen que continuarán vendiendo hasta el mismo día del sorteo”, explica Jesús Colell, delegado en Lleida de Loterías y Apuestas del Estado. Según la organización, el sorteo comenzará a las 12.00 horas por el sistema de Bombos Múltiples.

Gasto medio por habitante

Cada catalán gastará una media de 12,96 euros en décimos del sorteo de El Niño, cerca de seis euros menos que la media nacional (18,77 euros, esto es 0,57 euros más que el año anterior). De esta manera, Catalunya es la cuarto territorio del Estado que menos invertirá en lotería, por detrás de Ceuta (3,81 euros), Melilla (4,42) y Baleares (9,40). Por el contrario, está previsto que en Asturias (con una media de 31,47 euros), seguida de Castilla y León (30,04), y La Rioja (28,17) sea donde más se invierta en lotería por habitante.

Paralelamente, según la organización del Niño, el 0 es la terminación más repetida del primer premio y ha salido en un total de 22 ocasiones, la última en 2021. Madrid es la región más agraciada de toda España, con 43 ocasiones premiada.

Por su parte, las arcas públicas ingresarán 21,45 millones de euros –siempre y cuando se vendan todos los décimos del primer y segundo premio– lo que supone casi dos millones más de los que se ingresaron en el sorteo del pasado año, ya que se han puesto a la venta cinco series más, según el Ministerio de Hacienda.