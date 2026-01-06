Tàrrega cumple ocho años de promoción de la salud comunitaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Equip d’Atenció Primària (EAP) de Tàrrega, del Institut Català de la Salut (ICS), desarrolla desde 2018 el proyecto Salut en Xarxa, una iniciativa de salud comunitaria que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, especialmente en el ámbito rural, a través de la implicación activa de la comunidad. El proyecto parte de la idea de que muchos determinantes de la salud se encuentran fuera del sistema sanitario y apuesta por una mirada comunitaria que promueve los activos del territorio y la prescripción social como complemento a la atención clínica. Uno de sus pilares son las Taules de Salut, espacios de coordinación entre profesionales sanitarios, servicios sociales, educativos y deportivos, entidades, administración local y ciudadanía, que permiten detectar necesidades reales e impulsar acciones adaptadas al contexto local. Con visión de futuro, Salut en Xarxa continúa su evolución mediante nuevos retos y colaboraciones que reafirman el compromiso del EAP de Tàrrega con una atención primaria cercana y participativa.