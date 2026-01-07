Los Reyes completan su periplo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Reyes Magos completaron ayer su periplo por las comarcas de Ponent e hicieron parada en Torrefarrera. Acompañados por su séquito, y con la participación los Armats de Lleida y la Batucada Re-Volta, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron el pueblo hasta llegar al Centre Ginesta, donde entregaron los regalos a sus residentes. Al acabar, retomaron la marcha hasta la Sala Social para repartir más presentes a los más pequeños, quienes aprovecharon la ocasión para fotografiarse con Sus Majestades de Oriente. Asimismo, en el mismo espacio estaba previsto un espectáculo infantil a cargo de la compañía de teatro leridana La Cremallera Teatre. Otro municipio que, por tradición, suele celebrar su cabalgata la mañana del día 6 es Torre-serona, donde recibieron temprano a los Reyes Magos.

Asimismo, sus mágicas majestades tuvieron tiempo de visitar el hospital Arnau de Vilanova de Lleida para encontrarse con 17 niñas y niños ingresados en la unidad pediátrica, la unidad de cuidados intensivos (UCI) y Urgencias, para que ellos también pudieran disfrutar de sus regalos. La comitiva real estuvo acompañada por el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, y el teniente de alcalde Carlos Enjuanes.

El pasado lunes, los Reyes también hicieron gala de su magia llegando a los municipios leridanos montados en transportes muy diversos. Un ejemplo fue Torrelameu, donde llegaron mediante el Trenet Màgic e invitaron a pequeños y mayores a acompañarlos en su recorrido por el pueblo. Hicieron parada en la Casa de la Vila, donde repartieron todos los regalos y se despidieron de los vecinos dando una última vuelta por el municipio. En el caso del municipio de Sant Llorenç de Montgai, los Reyes llegaron el lunes en una embarcación a través del lago y en El Casal los vecinos pudieron degustar de coca y chocolate, mientras recibían sus presentes.