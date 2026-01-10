La Baldufa, 30 años ‘girando’

La compañía leridana La Baldufa representó ayer la obra ‘Bye Bye, Confetti’ en el teatro de La Llotja, con motivo de su 30 aniversario. - LA BALDUFA

La Companyia de Comediants La Baldufa cumple este 2026 tres décadas de trayectoria repletas de teatro, aplausos y emociones, durante las que han hecho viajar sus historias a escenarios de todo el mundo. Ayer arrancó la conmemoración de esta efeméride en el teatro de La Llotja de Lleida con la puesta en escena de su espectáculo Bye Bye, Confetti, cuya representación también está prevista hoy (20.00) y mañana (18.00).

“Estrenamos esta obra hace cinco años en la Llotja, por lo que nos parecía bonito volver con ella al mismo escenario”, apunta Enric Blasi, miembro y cofundador de La Baldufa. “Queremos que el público pueda disfrutar de la mayoría de nuestros espectáculos este año con motivo de nuestro aniversario”, añadió. En la misma línea, la formación asegura que “no queremos convertirlo en una mirada nostálgica hacia el pasado, sino aprovecharlo para celebrar el momento que estamos viviendo y todo lo que nos queda todavía por construir”.

Asimismo, del 20 al 30 de enero ha programado 9 pases escolares de Fantasmes de guerra –su última producción, estrenada el pasado octubre en la Fira Mediterrània de Manresa–, en el Teatre de l’Escorxador. Será la primera vez que se representará en Lleida y ya se han inscrito más de 2.000 alumnos. Paralelamente, los días 24 y 25 (18.00) han previsto sesiones para el público general.

A lo largo de estos 30 años, La Baldufa ha producido más de una veintena de obras que ha representado por toda Catalunya, España, Europa, Sudamérica, y en países como China y Arabia Saudí. Además, destaca por ser la única compañía catalana reconocida con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. “Trabajamos para ofrecer teatro de calidad, siempre reinventándonos y contribuyendo a que el sector pueda avanzar”, afirma Blasi.