Muere el fotógrafo y 'jogueter' Josep Porta Ballespí

El il•lustro fotógrafo y jogueter leridano Josep Porta Ballespí ha muerto hoy a los 90 años de edad. Regentó el histórico estudio de fotografía Porta en la plaza Sant Joan de Lleida, que su padre abrió en 1934 y que cerró las puertas a mediados de los noventa después de más de medio siglo de actividad. Josep Porta también fue un reconocido jogueter y fue uno de los socios de la multinacional IMC Toys. Su tienda en la plaza Sant Joan cerró en el 2000. Además, fue presidente de la entidad cultural Nada Non Verba y era un gran seguidor del Lleida. El funeral tendrá lugar mañana a las 12.15 horas en el tanatorio La Lleidatana.

Después de cerrar su estudio fotográfico, Josep Porta hizo la donación de todo su fondo gráfico y el de su padre, Josep Porta Mesalles, a la Fundación Pública Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputación en 1994. El año 2015 se inauguró el Espacio Porta.