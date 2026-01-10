Ya es obligatorio y muchos aún no lo saben: la DGT dice adiós a los triángulos y avisa de multas

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero de 2026, la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha cambiado definitivamente: las balizas V16 Conectadas son el único sistema obligatorio de preseñalización para vehículos averiados o accidentados en carretera, con algunas excepciones concretas.

Esto significa que los triángulos de emergencia han dejado de ser válidos, una decisión que la DGT justifica por el riesgo que suponía para los conductores bajar del vehículo y colocarlos sobre el asfalto. La baliza V16 permite señalizar la avería sin abandonar el coche y comunica la ubicación en tiempo real a Tráfico.

¿Es legal usar los triángulos junto a la baliza V16?

Con la nueva normativa ya en vigor, surge una duda entre muchos conductores: ¿pueden colocarse los triángulos además de la baliza V16 para aumentar la visibilidad?

Por el momento, la DGT no se ha pronunciado de forma oficial sobre si esta práctica puede ser sancionable, por lo que habrá que esperar a una aclaración expresa del organismo.

Desde la propia DGT, Montserrat Estaca reconoció recientemente que en todo este proceso informativo “no hemos hecho el trabajo bien”, admitiendo fallos en la comunicación del cambio normativo.

Multas ya activas desde enero

La DGT confirma que no llevar o no activar la baliza V16 Conectada en caso de avería puede conllevar una multa de hasta 80 euros, la misma sanción que antes se aplicaba por no utilizar los triángulos.

Además, salir del vehículo sin chaleco reflectante sigue considerándose una infracción grave, castigada con 200 euros de multa y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir.

Un cambio que ya es una realidad en las carreteras españolas y que puede salir caro a quienes aún no se han adaptado a la nueva norma.