El conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciado el ofrecimiento del Govern a hacer un "frente común" con los payeses para hacer demandas ante el gobierno español y de la Comisión Europea. Todo, con la voluntad de que los payeses levanten el bloqueo en las diversas carreteras de Catalunya (pero no en Lleida) que todavía están cortadas.

La reunión ha empezado a las 18:30 horas en el Ayuntamiento de Bàscara, en el Alt Empordà. Ordeig ha explicado que convocarán "esta misma semana" una reunión de todas las organizaciones agrarias para definir con el Govern qué demandas llevarán a Madrid y a Bruselas. "Cláusulas espejo, control de fronteras, cláusulas de salvaguardia, un fondo económico...", ha recitado como ejemplos el conseller. El portavoz de Revolta Pagesa Jordi Ginebreda ha explicado que trasladarán la propuesta a los diversos cortes que hay todavía en el país y que decidirán en asamblea si es bastante motivo para levantar la protesta.

Esta está la cuarta jornada de cortes en las carreteras como protesta por el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. Aunque el sábado reabrió el A-2 en Fondarella, siguen cortes la autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) y Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga y Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara y Garrigàs (Alt Empordà) y también el acceso al Puerto de Tarragona por el A-27 y la C-38 en el Coll d'Ares (Ripollès).