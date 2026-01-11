Tres ‘leridanos’ en campaña

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La visión del Aragón enfrentado a Catalunya con nosotros va a desaparecer: son territorios hermanos”, sostiene Raúl Burillo, cabeza de lista de Aragón Existe, la proyección autonómica de Teruel Existe, en las elecciones autonómicas aragonesas del 8 de febrero. Sabe de lo que habla tras haber sido cuatro años, entre 1997 y marzo de 2001, delegado de la Agencia Tributaria en Lleida y haber dirigido otro trienio, tras nueve meses como número dos, ese organismo en Catalunya. “Mis hijos se criaron en Catalunya”, anota.

Luego le llegó otra etapa profesional en Palma, donde desentrañó la maraña de corruptelas del PP balear de Jaume Matas (Nóos, Palma Arena, Son Espases, etc) y desarrolló el núcleo de la investigación tributaria que terminó con Iñaki Urdangarín, yerno del rey emérito, entre rejas. Años después, de vuelta por Zaragoza y pasada la pandemia, al investigar una empresa que pasó de apenas tener acividad en 22 años a facturar más de 50 millones de euros en cuatro meses de 2020 con la compra de mascarillas, afloró el hilo que llevó hasta Víctor de Aldama y Koldo García, y que, poco a poco, iría creciendo hasta derivar en los casos Ábalos y Cerdán.

“Eso forma parte de mi trabajo como inspector de Hacienda”, zanja, para centrarse en el ámbito político, en el que sus principales áreas de interés han sido la participación ciudadana, la transparencia y la equidad tributaria y territorial, y en las relaciones entre las dos orillas del Noguera Ribagorçana. “Son dos tierras que van de la mano. Las relaciones de todo tipo, entre ellas las comerciales y económicas, y la simbiosis en los problemas son enormes. Y los problemas deben resolverse en el territorio, sin mirar a las fronteras”, anota.

Se refiere, entre otros temas, al despliegue de las renovables, cuya fiscalización es una de las banderas de su formación, y cuya versión leridana presenta notables similitudes con el modelo de la estepa aragonesa. “Las renovables están teniendo un efecto especulativo —explica— en el que hay empresas que se dedican a conseguir permisos para venderlos, pero eso no se hace para mejorar el servicio y abaratar la factura de la luz a los ciudadanos. Y los centros de datos no van a crear empleo, pero sí a esquimar la riqueza natural, y eso tampoco se va a hacer en beneficio de los ciudadanos”.

“Estamos viendo una avalancha de renovables y de centros de datos. Por supuesto que les decimos sí, pero no sin una regulación. Muchas de esas empresas se han ido de países donde les empezaban a poner límites”, anota.

Burillo no es el único candidato con vínculos con Lleida que se presenta a las elecciones autonómicas del próximo 8-F en un puesto destacado. También lo hace Ricard Mitjana, un exmilitar nacido en Balaguer que desde noviembre ocupa el puesto de coordinador autonómico de Podemos. Concurre en el segundo puesto de la lista de Zaragoza, por detrás de María Goicoechea, en algo parecido a un todo o nada: mantener o reforzar el escuálido escaño que los morados sacaron en 2023. Eso ocurre once años después de sumar 14 con Pablo Echenique a la cabeza, superar el 20% de los votos y quedarse a menos de 6.000 votos del sorpasso al PSOE.

El reto impone, aunque quizás no tanto para alguien que en casi tres décadas como militar ha efectuado rescates en helicóptero en Kosovo y en Kandahar (Afganistán) o que en 2014 participó en el traslado desde Mali a Torrejón de la cooperante navarra Teresa Romero tras contagiarse de ébola.

Otra política con vínculos leridanos, Tomasa Hernández, secretaria del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 del Canyeret en el cambio de siglo y hoy jueza en Mallorca en situación de servivios especiales y consejera de Educación, Cultura y Deporte en el Gobierno de Jorge Azcón, enfrenta otro reto político: mantener el quinto escaño del PP en Teruel, un resultado clave en la configuración de las Cortes de una de las cuatro únicas comunidades autónomas cuyos ciudadanos nunca han votado una mayoría absoluta (las otras tres son Euskadi, Canarias y Navarra).

La demoscopia apunta que Aragón volverá a votar pacto. Pero ¿de quién con quién o contra quién? Los sondeos perfilan un PP ganador ma non troppo y ajustes en la derecha y la izquierda con la riqueza de matices de una paleta de 8 colores, tres de ellos (TE, CHA y PAR) identitarios. “El PP tendrá que mirar al espejo y decidir si gira a la derecha de Vox o a la izquierda de Existe. Eso solo va a pasar en Aragón”, pronostica Burillo.

Tres cabezas de lista literanos en Huesca y un partido del Baix Cinca

Tres partidos políticos han optado por situar a candidatos de la Llitera al frente de sus listas para las elecciones del 8-F. Se trata de Fernando Sabés, secretario provincial del PSOE en el Alto Aragón y alcalde de San Esteban de Litera, que lidera la lista de los socialistas; de María Ángeles Roca, alcaldesa de Albelda y que abre la propuesta del PAR, y de Juan Carlos Isábal, de la FIA (Federación de Independientes de Aragón, un modelo similar al de los AIPN en Catalunya) y de Binéfar y que figura como número 1 de Coalición Aragonesa. Los tres enfrentan retos de calado: repetir los siete diputados de las últimas convocatorias en el caso de Sabés, devolver al aragonesismo conservador oscense la representación que perdió en 2023 en el caso de Roca y, en el de Isábal, lograr la primera acta de diputado para un independiente en unas elecciones autonómicas en la demarcación de Huesca. Hay otra novedad en la convocatoria electoral del 8 de febrero en la provincia de Huesca: por primera vez comparece Entre Todos Bajo/Baix Cinca, la pequeña formación bajocinqueña que gobierna con el PP en Fraga y la Comarca y que tiene la alcaldía de Torrent de Cinca. Encabeza la candidatura María Pilar Agustín Villas.